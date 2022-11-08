Поэтический клуб «Зеркало» приглашает на новую встречу

19:35, 08 ноября 2022, ПАИ

9 ноября в 18 часов в актовом зале Псковской областной научной библиотеки при участии поэтов города Пскова состоится вечер «По страницам ушедших поэтов», посвященный памяти псковских поэтов Игоря Исаева, Татьяны Гореликовой, Натальи Лаврецовой.

«Игорь Исаев – человек, который, по словам псковского поэта Виты Пшеничной, не умел жить и дышать бережно, «на расстоянии от себя самого» – не выкладывая, не выбрасывая свою душу и переживания на бумагу. Татьяна Гореликова – обаятельная, красивая, молодая и безмерно талантливая. Поэт особый, каких мало. Ее стихи выделяются в псковской лирике мудростью, чутким отношением к слову, музыкальностью, чистотой звучания. Наталья Лаврецова – талантливый литератор, хранитель Музея псковских писателей. Много лет она не только сберегала экспонаты музейной экспозиции, но и старательно ее пополняла. Их приютили Небеса – и теперь они там живут и творят вечно, вне времени. Мы приглашаем всех желающих на поэтическую встречу в память о наших поэтах, наших друзьях. Программа представляет собой страницы воспоминаний, лирики, творческих зарисовок. Будем листать, вспоминать, будет душевно», – сказала организатор вечера и ведущая поэтического клуба «Зеркало» Антонина Голубева.​

Встреча состоится в актовом зале на третьем этаже. Вход свободный.