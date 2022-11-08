Протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации
Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно протоиерею Михаилу Васильеву, сообщил Telegram-канал «Лента дня».
Священнослужитель погиб в ходе боевых действий на территории Украины. Он был настоятелем храма при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения в Подмосковье.
Последние 20 лет он не раз бывал в горячих точках — в Чечне и в Сирии.
У священника остались жена и дети.
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