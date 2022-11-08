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Соцсфера

Минтруд: Рост зарплат в будущем году превысит планируемую инфляцию

Глава Минтруда Антон Котяков выступил на совещании по социальным вопросам. В Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова изложены основные тезисы выступления министра:

  • Уровень безработицы в сентябре составил 3,9%. 
  • На сегодняшний день в центрах занятости зарегистрировано 570 тыс. безработных граждан, в прошлом году на учете состояли 830 тыс. россиян. 
  • В базе портала «Работа в России» соискателям доступно почти 2,3 млн вакансий.  
  • Рост зарплат в будущем году превысит планируемую инфляцию.
  • Ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан будут проиндексированы 1 февраля 2023 года. 
  • Материнский капитал на первого ребенка в 2023 году составит порядка 590 тыс. рублей. 
  • С 1 января 2023 года будет выплачиваться единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Оно составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране максимальный размер пособия составит 13 900 рублей. Оно будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде. 
  • МРОТ превысит прожиточный минимум на 10% в ближайшие три года.
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