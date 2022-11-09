О службе женщин в полиции рассказал глава псковского УМВД

11:22, 09 ноября 2022, ПАИ

О том, сколько женщин работает в псковской полиции, рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

По его словам, штат регионального УМВД на 34 % состоит из женщин. Причем работают они практически в каждом отделе. Одни занимаются офисной работой, другие отвечают за общественный порядок на улицах, уточнил Алексей Овсянников.

Ранее он также сообщил о нехватке кадров и большой нагрузке на действующих сотрудников и отметил, что на службе в полицию идут не ради денег.