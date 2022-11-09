Курс по военной подготовке появится в школах в новом учебном году

12:47, 09 ноября 2022, ПАИ

Курс по начальной военной подготовке будет введен в школах России со следующего учебного года, сообщил в среду глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», - сказал министр журналистам после заседания почетного жюри просветительской премии «Знание», передает ТАСС.

Ранее из ответа Минпросвещения руководителю фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергею Миронову стало известно, что министерство ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны (в объеме 35 часов в течение пяти дней).

Напомним, что в Псковской области уже работают над вопросом введения в школах военной подготовки.