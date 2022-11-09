Псковичам разъяснили, куда жаловаться на стихийные свалки

17:23, 09 ноября 2022, ПАИ

Куда обращаться в случае обнаружения несанкционированной свалки, рассказал директор ООО «Экопром», компании регионального оператора по обращению с ТКО, Александр Киселёв в интервью радио «7 НЕБО».

Граждане могут обращаться непосредственно в компанию ООО «Экопром». «Через ЦУР приходит много обращений – и о санкционированных свалках, и о несанкционированных. И фото присылают. Есть люди, которые лично мне их присылают, находят где-то мой телефон. Мало того, они контролируют, как это убирается, потом фото присылают, как убрано. Таких очень много в области», - сказал он.

Также при возникновении вопросов о вывозе можно написать на сайт организации. «У нас есть сайт, есть ЦОК, телефон везде есть, поэтому можно спокойно позвонить – там ответят, примут заявку. Есть и такие, кто лично ко мне приходят, обсуждают», – добавил Александр Киселёв.

Он отметил, что при отправке письма с вопросом к управляющей компании можно получить разъяснение. В ООО «Экопром» подскажут, куда обратиться, и перенаправят письмо адресату.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.