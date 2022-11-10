Военная подготовка в школах будет включать полевые выезды

13:10, 10 ноября 2022, ПАИ

В старших классах российской школы по программе основ военной подготовки будут предусмотрены полевые выезды, а сам предмет будет обязательным. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Вчера вечером на мой запрос в Министерство просвещения я получила официальный ответ, в котором говорится, что предмет «Военная подготовка» будет обязательным для преподавания в школах», - приводит слова Лантратовой «Интерфакс».

По ее словам, в ответе Минпросвещения указывается, что «с пятого по десятый класс будут преподаваться основы военной подготовки, а в десятом классе даже специальные полевые выезды».

Это, как заявила Лантратова, «реакция на многочисленные обращения родительского сообщества, которые были написаны в адрес нашей фракции».

Она также сообщила, что, по мнению лидера фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, преподавать этот предмет должны в том числе и участники специальной военной операции. «Это поможет решить вопрос трудоустройства тех, кто возвратится после окончания СВО», - считает депутат.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что курс, включающий начальную военную подготовку, появится в школах в следующем учебном году: «Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он, действительно, готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что одобряет введение военной подготовки в школах, колледжах и техникумах и в регионе уже работают над этим вопросом.