Короткометражки о подвигах красноармейцев снимут в Псковской области

12:50, 10 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области запустят производство 7-10-минутных фильмов про подвиги бойцов Красной Армии в годы войны на территории региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Первая тема – Линия Сталина. Рассчитываем сделать премьерный показ в следующем году, в рамках нашего кинофестиваля «Западные ворота», - анонсировал губернатор.

Он также упомянул о работе фонда Александра Печерского и Института развития интернета, которые создали серию короткометражек про героев подполья в Великой Отечественной войне. Среди прочего есть и история про Порхов.