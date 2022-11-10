Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным

12:58, 10 ноября 2022, ПАИ

Материальную помощь мобилизованным и ряду других лиц освободили от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Предусматривающий это закон сегодня во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.

При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы.

Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам «на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры». Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ, передает РИА Новости.

Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

Ранее сообщалось, что 10 ноября Госдума также приняла в третьем чтении закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев – участников СВО.

