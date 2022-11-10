Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным

Материальную помощь мобилизованным и ряду других лиц освободили от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Предусматривающий это закон сегодня во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.

При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы.

Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам «на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры». Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ, передает РИА Новости.

Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

Ранее сообщалось, что 10 ноября Госдума также приняла в третьем чтении закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев – участников СВО.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 ноября 2022

До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
10 ноября 2022

Мемориальные доски меняют на фасаде школы №1 в Пскове
10 ноября 2022

Псковичи просят запустить автобус до вокзала по улице Кузбасской Дивизии
10 ноября 2022

«Точка кипения» для коллективной работы появилась в ПсковГУ
10 ноября 2022

Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным
10 ноября 2022

Короткометражки о подвигах красноармейцев снимут в Псковской области
10 ноября 2022

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев – участников СВО

10 ноября 2022

Книгу латышского историка о нацистском лагере презентовали в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...