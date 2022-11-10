Псковичи просят запустить автобус до вокзала по улице Кузбасской Дивизии

14:25, 10 ноября 2022, ПАИ

Псковичи просят запустить автобус до вокзала по отремонтированной улице Кузбасской Дивизии. Обращение по этому поводу опубликовано на сайте губернатора.

Женщина составила обращение от имени жильцов домов на улицах Владимирской и Крестки. «Конечно, автобус в сторону Запсковья - это прекрасно, но хотелось бы, чтобы были доступны другие объекты города, особенно железнодорожный вокзал. Будем рады даже не автобусу, а маршрутке», - написала псковичка.

На сегодняшний день, с учетом существующей схемы движения общественного транспорта, наиболее оптимальным вариантом является продление на улице Кузбасской Дивизии маршрута автобуса № 22, уточнил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Вопрос запуска других маршрутов по улице Кузбасской Дивизии может быть рассмотрен в следующем году после завершения реконструкции Троицкого моста при проведении анализа всей маршрутной сети общественного транспорта Пскова, по итогам которого с учетом предложений граждан будут составлены варианты изменения и оптимизации схем движения городских автобусов», - сказал Станислав Стармолотов.