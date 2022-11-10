Научно-практическая конференция начала работу в Псковской академии ФСИН

23:30, 10 ноября 2022, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России начала работу V Межвузовская конференция с международным участием «Правоохранительные органы России: проблемы формирования взаимодействия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Научно-практическая конференция открылась с участием представителей органов исполнительной власти, силовых ведомств России, ФСИН России и её территориальных органов, профессорско-преподавательского состава образовательных организаций России, в заочном формате — Республики Беларусь, которые представили на конференции 196 научных работ.

«В работе конференции принимают участие более 120 человек, представляющих 28 образовательных и научно-исследовательских организаций не только России, но и Республики Беларусь, более 50 практических сотрудников учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Беларусь, Федеральной службы судебных приставов, органов прокураторы, судебной системы, Нотариальной палаты Псковской области, представителей общественных объединений и организаций. Всем участникам желаю плодотворной работы и оживлённой дискуссии!» — сказал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев, открывая мероприятие.

На пленарном заседании с докладами выступили профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор Владимир Кайнов и главный специалист отдела правового, договорного и документационного обеспечения Центра военно-врачебной экспертизы ФСИН России Элхан Мехтиев.

Конференция, организованная кафедрой государственно-правовых дисциплин в рамках проекта «Визитная карточка кафедры», в этом году посвящена 220-летию Минюста России и 30-летию Псковского филиала Академии ФСИН России и будет работать в течение двух дней. Сегодня состоялась работа секций с участием профессорско-преподавательского состава, завтра научные мероприятия пройдут для магистрантов, курсантов и студентов, включая круглый стол «Кафедра государственно-правовых дисциплин: прошлое, настоящее и будущее».

Участники конференции в очном, дистанционном и заочном форматах обсудят вопросы становления и дальнейшей эволюции правоохранительных органов России, проблемы взаимодействия силовых ведомств, осуществляющих охрану правопорядка на современном этапе развития, подготовки кадров для силовых ведомств.