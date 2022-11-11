Похороны Кирилла Стремоусова пройдут на центральном кладбище Симферополя

08:46, 11 ноября 2022, ПАИ

Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, начало церемонии в 10 утра, передает корреспондент РИА Новости.

Напомним, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября.

Ранее в своём Telegram-канале он опубликовал сообщение о ситуации в Херсонской области на утро 9 ноября. «По всем направлениям Херсонской области укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками», - рассказал он. Также, по его словам, в наступлении принимали участие иностранные наёмники.