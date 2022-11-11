Виктор Андреев: Нельзя забывать историю своей страны

16:03, 11 ноября 2022, ПАИ

Своё мнение о книге «Саласпилс. Забытая история», презентация которой состоялась в Пскове 9 ноября, озвучил председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

«Нельзя забывать историю своей страны и искажать ее. В противном случае получится то, что сейчас происходит на Украине. Такие книги, как «Саласпилс. Забытая история», не позволяют всякой нечисти переписать нашу историю. Вновь открытый музей в городе Пскове, музей оккупации города в годы войны из той же истории, посетивший музей видит, какой ужас творился на оккупированных фашистами территориях. Эта книга ещё один гвоздь в крышку гроба фашистов и их последователей», - отметил он.