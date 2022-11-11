Книжный фонд псковской библиотеки «Радуга» пополнится благодаря победе в конкурсе

17:23, 11 ноября 2022, ПАИ

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» пополнит книжный фонд благодаря победе во всероссийском конкурсе «Золотая полка». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Также сотрудники библиотеки смогут пройти курсы повышения квалификации по теме «Современная детская литература».

Жюри оценило грамотно подобранный книжный фонд: он включает лучшие детские книги, которые стали лауреатами всероссийских и международных премий. Это и классические произведения для детей, и современные издания: тактильные, графические, звуковые, музыкальные и интерактивные. «Они настолько популярны у юных читателей, что на некоторые издания есть очередь!» - подчеркнул Борис Елкин.