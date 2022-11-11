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Общество

Минтруд может увеличить число профессий для упрощенного получения гражданства России

Минтруд России предлагает увеличить список профессий для получения гражданства России в упрощенном порядке со 186 до 225 пунктов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сейчас в соответствии с утвержденным ранее Минтрудом России приказом такой перечень состоит из 186 профессий. Если в прошлом году перечень был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений. Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учетом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Предлагается включить в перечень 12 профессий на основании списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. В него войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web и мультимедийных приложений и другие.

Проектом приказа также предлагается установить отсрочку вступления документа в силу - шесть месяцев после его официального опубликования вместо десяти дней. Как пояснили в министерстве, этот переходный период поможет гражданам, которые уже начали процесс получения российского гражданства, завершить его в соответствии с ранее действующими нормами.

По данным МВД России, которые приводит Минтруд, за девять месяцев 2022 года число тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке составило 1 036 человек.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ пополнит список профессий, по которым можно работать без квот.

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