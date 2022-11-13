На санитарные дни закрываются усадьбы Пушкинского заповедника с 15 ноября

11:53, 13 ноября 2022, ПАИ

Для проведения неотложных ремонтных и хозяйственных работ, которые сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, все усадьбы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будут закрыты для посетителей со следующей недели, точнее — со вторника, 15 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

При этом для всех, кто всё-таки приедет в Святогорье в эту пору, в рабочие для музея дни и часы, то есть, со среды до воскресенья, с 9 до 17 часов, будут открыты выставочные залы в музейном Научно-культурном центре. Напомним, что здесь развёрнуто сразу несколько очень значительных экспозиций. Среди них, например, выставка «Мода, престол которой в Париже…» — совместный проект Пушкинского Заповедника и Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова «Тарханы». Или постоянно действующие фондовые экспозиции «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Пушкинская капелла» («Пушкин и земля Псковская») Петра Оссовского, другие. Адрес музейного НКЦ — Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1.

Со среды по воскресенье гостей также примут и в Центре музейных и творческих программ в деревне Бугрово, где можно взять один или несколько мастер-классов в рамках программы «Народная культура». Билеты на занятия при этом будут продавать не на месте, а только в кассе Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника. Темы и расписание занятий размещены на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Услуги → мастер-классы → «Народная культура».

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» не будет принимать посетителей до 30 ноября включительно, а с 1 декабря возобновит работу по обычному «зимнему» расписанию.