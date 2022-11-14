Мурал по мотивам картины «Олонецкий дед» появился в Пскове

10:50, 14 ноября 2022, ПАИ

Мурал по мотивам картины Бориса Григорьева «Олонецкий дед» появился на стене одной из пятиэтажек на улице Байкова в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Картина «Олонецкий дед» входит в собрание Псковского музея-заповедника, не раз она была представлена на выставках в Москве.

Напомним, что до конца года на фасадах домов Пскова нарисуют 12 муралов. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье.