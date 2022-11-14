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Общество

Ливневую канализацию в Пскове отремонтируют за 2-3 года

Полностью восстановить ливневую канализацию планируют в Пскове за 2-3 года. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Отвечая на вопрос о том, какие изменения ожидаются после избрания нового главы Пскова, он отметил: «Пока изменений нет, они только грозят. Предстоит тяжелая работа. На самом деле вопрос интересный. У нас расширятся полномочия», - сказал Александр Грацкий. По его словам, в первую очередь надо проработать штатное расписание, это предполагается сделать до конца года.

Ранее сообщалось, что в УГХ и Специализированной службе произойдут изменения. УГХ станет главным распорядителем средств, а функции заказчика перейдут новому учреждению. Обслуживание ливневки переходит к горводоканалу. И это, по словам Александра Грацкого, логично. «Предстоящие пару лет в этом плане будут глобальные изменения, будут появляться раскопки в городе», - отметил руководитель управления.

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