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Общество

Псковичам напомнили о штрафах за отсутствие договоров на вывоз ТКО

О штрафах за отсутствие договоров на вывоз ТКО напомнил псковичам начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

В социальных сетях псковичи время от времени жалуются на граждан, которые не заключают контракты на вывоз мусора и выкидывают его в контейнеры тех горожан, которые такой договор подписали.

«Это проблемная тема для Псковской области. У нас по федеральному закону № 89 обязаны заключать договоры, сейчас региональный оператор «Экопром» проводит масштабные работы, они делают обходы и запрашивают информацию о домах и владениях. Потому что бывают дома заброшенные, а бывает, люди не становятся на учёт. Приходится к каждому отдельно ходить», — сказал руководитель УГХ.

Александр Грацкий отметил, что частных лиц за незаключение договора могут штрафовать на 2-3 тысячи, юридических лиц - на 100-250 тысяч рублей. «Сейчас у нас мораторий на проверки, но потом работа продолжится. Надеюсь, что мы эту проблему победим когда-нибудь», — заявил он.

По словам начальника управления, проблема в том, что люди часто устраивают несанкционированные свалки, загрязняя природу. За ближайшие один-два года планируется улучшить ситуацию, уменьшив количество невывозимого мусора.

Также он сообщил, что за псковичами, выбрасывающими мусор в неположенных местах, будут следить с помощью видеокамер.

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