Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российско-белорусская историко-филологическая научная школа стартовала в ПсковГУ

Российско-белорусская молодёжная историко-филологическая школа «Славянское порубежье» стартовала в Псковском государственном университете. В церемонии открытия приняли участие представители правительства Псковской области, Российского исторического общества, вузов Республики Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Псковскую область и Республику Беларусь связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в политической, экономической, культурной сферах. Оно основывается на древних, давних связях, на прочном историческом фундаменте, сформированном общими ценностными установками. Для нас очень важно, чтобы наша молодёжь продолжала выстраивать это взаимодействие. Проект «Славянское порубежье» — яркий пример такой работы. Объединяя студентов, магистрантов, аспирантов, молодых преподавателей, он действительно даст полезный результат. Уверена, что общение и взаимодействие в рамках мероприятий будет способствовать сближению научной мысли, формированию и развитию единой гуманитарной составляющих наших стран, а проекты молодых исследователей дадут новый импульс нашему многолетнему сотрудничеству», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Отношения в рамках Союзного государства, между российским и белорусским народами должны быть настолько тесными, дружественными, братскими, насколько они в принципе могут быть между народами. У нас общая история, как общее настоящее и будущее. Вы обсудите очень важные, серьёзные вопросы. <…> Псков — замечательный город с богатейшим наследием, город, где к истории относятся очень бережно и с уважением. Вместе с тем здесь развивают взгляд в будущее: вы видите, насколько современным и передовым является ПсковГУ», — обратился с приветственным словом к участникам конференции председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В рамках школы 14 и 15 ноября пройдёт молодёжная научная конференция «Языковое, литературное и историческое наследие народов Республики Беларусь и Российской Федерации», в которой примут участие преподаватели, студенты и аспиранты из Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, Белорусского государственного университета, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Псковский государственный университет в рамках программы «Приоритет 2030» обозначил важные векторы развития, в числе которых развитие российско-белорусских научно-образовательных отношений и поддержка молодой науки. ПсковГУ — университет, который расположен в приграничье, где важность диалога и взаимопонимания особенно понятна и актуальна. Мы стремимся быть площадкой для развития научной дипломатии, роль которой неизмеримо возросла и должна способствовать улучшению отношений между странами. С участниками школы будут работать федеральные эксперты и спикеры из ведущих вузов и академических институтов Российской Федерации и Республики Беларусь», — подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Программа школы также включает в себя круглый стол «Формирование единого гуманитарного пространства Союзного государства: проблемы и перспективы». Он пройдёт 18 ноября в онлайн-формате. В числе участников доктор исторических наук, заведующий кафедрой источниковедения БГУ Сергей Ходин, кандидат филологических наук, доцент, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города Пскова Кристина Кобызь, консультант отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области Тимофей Власов, учителя истории средней школы № 39 имени И. Д. Лебедева города Гродно Анна Литовченко, Ксения Адасик и Диана Мелех.

Кроме того, известные российские филологи, историки, экономисты и политологи прочтут лекции в онлайн-формате в рамках международной молодёжной историко-филологической научной школы «Славянское порубежье», которая пройдёт с 14 по 18 ноября на базе ПсковГУ. Мероприятия школы состоятся в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, и развития международной научной кооперации между вузами Псковской области и регионов Республики Беларусь.

Интеллектуальные партнёры проекта — Институт Европы РАН, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Ассоциация прибалтийских исследований, отделение Российского исторического общества в городе Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 ноября 2022

Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили вопросы деятельности медорганизаций
14 ноября 2022

Бизнесменов призвали поддержать мобилизованных псковичей
14 ноября 2022

Российско-белорусская историко-филологическая научная школа стартовала в ПсковГУ
14 ноября 2022

Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове назначен Олег Аникеев
14 ноября 2022

Электронные права стали доступны в соцсети «ВКонтакте»
14 ноября 2022

За 900 тысяч рублей продают кота в Пскове
14 ноября 2022

Охраняемые парковки планируют организовать на вокзале и в аэропорту Пскова

14 ноября 2022

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 15 ноября

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...