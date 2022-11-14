Российско-белорусская историко-филологическая научная школа стартовала в ПсковГУ

20:15, 14 ноября 2022, ПАИ

Российско-белорусская молодёжная историко-филологическая школа «Славянское порубежье» стартовала в Псковском государственном университете. В церемонии открытия приняли участие представители правительства Псковской области, Российского исторического общества, вузов Республики Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

«Псковскую область и Республику Беларусь связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в политической, экономической, культурной сферах. Оно основывается на древних, давних связях, на прочном историческом фундаменте, сформированном общими ценностными установками. Для нас очень важно, чтобы наша молодёжь продолжала выстраивать это взаимодействие. Проект «Славянское порубежье» — яркий пример такой работы. Объединяя студентов, магистрантов, аспирантов, молодых преподавателей, он действительно даст полезный результат. Уверена, что общение и взаимодействие в рамках мероприятий будет способствовать сближению научной мысли, формированию и развитию единой гуманитарной составляющих наших стран, а проекты молодых исследователей дадут новый импульс нашему многолетнему сотрудничеству», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Отношения в рамках Союзного государства, между российским и белорусским народами должны быть настолько тесными, дружественными, братскими, насколько они в принципе могут быть между народами. У нас общая история, как общее настоящее и будущее. Вы обсудите очень важные, серьёзные вопросы. <…> Псков — замечательный город с богатейшим наследием, город, где к истории относятся очень бережно и с уважением. Вместе с тем здесь развивают взгляд в будущее: вы видите, насколько современным и передовым является ПсковГУ», — обратился с приветственным словом к участникам конференции председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

В рамках школы 14 и 15 ноября пройдёт молодёжная научная конференция «Языковое, литературное и историческое наследие народов Республики Беларусь и Российской Федерации», в которой примут участие преподаватели, студенты и аспиранты из Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, Белорусского государственного университета, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой.

«Псковский государственный университет в рамках программы «Приоритет 2030» обозначил важные векторы развития, в числе которых развитие российско-белорусских научно-образовательных отношений и поддержка молодой науки. ПсковГУ — университет, который расположен в приграничье, где важность диалога и взаимопонимания особенно понятна и актуальна. Мы стремимся быть площадкой для развития научной дипломатии, роль которой неизмеримо возросла и должна способствовать улучшению отношений между странами. С участниками школы будут работать федеральные эксперты и спикеры из ведущих вузов и академических институтов Российской Федерации и Республики Беларусь», — подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Программа школы также включает в себя круглый стол «Формирование единого гуманитарного пространства Союзного государства: проблемы и перспективы». Он пройдёт 18 ноября в онлайн-формате. В числе участников доктор исторических наук, заведующий кафедрой источниковедения БГУ Сергей Ходин, кандидат филологических наук, доцент, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города Пскова Кристина Кобызь, консультант отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области Тимофей Власов, учителя истории средней школы № 39 имени И. Д. Лебедева города Гродно Анна Литовченко, Ксения Адасик и Диана Мелех.

Кроме того, известные российские филологи, историки, экономисты и политологи прочтут лекции в онлайн-формате в рамках международной молодёжной историко-филологической научной школы «Славянское порубежье», которая пройдёт с 14 по 18 ноября на базе ПсковГУ. Мероприятия школы состоятся в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, и развития международной научной кооперации между вузами Псковской области и регионов Республики Беларусь.

Интеллектуальные партнёры проекта — Институт Европы РАН, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Ассоциация прибалтийских исследований, отделение Российского исторического общества в городе Пскове.