Эксперт назвал правила участия в зимнем заплыве в Пскове

21:08, 14 ноября 2022, ПАИ

О правилах подачи заявки и участия в первых зимних соревнованиях по плаванию «Ледяной заплыв» в городе Пскове рассказал председатель Федерации зимнего плавания Псковской области и организатор соревнований Марк Мордовцев в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7НЕБО».

«Мы решили на первых соревнованиях сделать только короткую дистанцию — 25 метров. Приглашаем всех желающих. Но обязательно перед тем, как принять участие в соревнованиях, каждому участнику нужно пройти медицинское обследование и получить допуск от врача. Это нужно сделать заранее», — рассказал он.

Также Марк Мордовцев отметил, что подать заявку можно в официальной группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте»: там будет указана и вся подробная информация о заплыве.

«Зимним плавание считается при температуре воды от -2 до +15 градусов: это диапазон зимнего плавания», — подчеркнул Марк Мордовцев.

За два дня зарегистрировались 28 участников из девяти команд и пяти городов России — Вологды, Северодвинска, Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова.

Соревнования будут проходить на набережной реки Великой возле МБУ СШОР «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9. Напомним, что мероприятие пройдёт в Пскове 3 декабря.