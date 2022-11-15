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Культура

Пушкинский заповедник заработал четверть от суммы господдержки

Пушкинский заповедник заработал четверть от выделенного государством на содержание музея бюджетного содержания. Об этом сообщил директор музея Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Эти деньги очень важны, потому что они идут на срочные работы на объектах, которые требуют аварийного ремонта. Работы, связанные с подготовкой проектов. Без этих денег возможности были бы гораздо меньше. Хочу напомнить, что музей платит налоги, поэтому мы поддерживаем как можем и Псков, и администрацию местную. И даже Москву», - сказал Василевич.

Он также сообщил, что с начала 2022 года Пушкинский заповедник посетили более полумиллиона туристов.

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