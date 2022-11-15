Александр Котов: Нужно быть готовым к защите Родины с оружием в руках

16:36, 15 ноября 2022, ПАИ

Нужно быть готовым к защите Родины с оружием в руках, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом он сказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Мы иногда критикуем патриотов, которые часто готовы произносить слово «патриотизм», говорим: «Что же вы тут все за патриотизм топите? Не в этом он заключается». Патриотизм заключается в том, чтобы любить свою Родину. Для того, чтобы твоя страна была сильной, большой и независимой, чтобы к ней прислушивались, нужно уметь ее защищать. Это я сейчас про начальную военную подготовку говорю. А защищать ее будут люди. Соответственно, с младых ногтей нужно быть готовым к тому, чтобы в случае необходимости защищать свою Родину, в том числе и с оружием в руках», - сказал Александр Котов.

Он также высказался об идее введения курса военной подготовки в российских школах.