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Общество

Борис Елкин встретился с победителями конкурса «Большая перемена»

 

Семь финалисток конкурса «Большая перемена» вместе с наставником пришли сегодня в городскую администрацию, чтобы встретиться с главой города Борисом Елкиным.

В неформальной обстановке девушки рассказали об этапах конкурса и необходимых для победы навыках, делились своими проектами, среди которых кабинет арт-терапии, вторичная переработка одежды, туристический маршрут и даже микрорайон для котов.

Глава города выслушал и прокомментировал каждый проект, высказал свои идеи об их улучшении. Закончилось обсуждение чаепитием и совместными фото на память.

Отметим, что ранее победительницы «Большой перемены» уже поделились тем, куда потратят свой выигрыш.

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