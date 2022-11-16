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Общество

Новые посты видеоконтроля установят на трассе Новгород – Псков

Фото: ГОКУ «Новгородавтодор»

На дорогах Новгородской области установят 21 пост видеоконтроля и четыре пункта учёта интенсивности дорожного движения.  

Подмосковная компания «Евродортехнологии» стала победителем конкурса на установку оборудования. На эти работы направят 14,6 млн рублей. Установку оборудования планируется завершить до 31 марта 2023 года. 

Напомним, что в Госавтоинспекции планируют в 2023 году устанавливать на патрульных автомобилях специальные мигалки со встроенными видеокамерами. 

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