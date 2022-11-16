В России готовят программу занятий в школах по поведению в ЧС
Минпросвещения и МЧС России готовят курс тренировок в школах по поведению в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы с Александром Вячеславовичем (Куренковым), министром МЧС, сейчас готовим программу тренировок в школах», — приводит слова Кравцова РИА Новости.
Ранее Сергей Кравцов предложил найти законодательное решение относительно введения в учебных заведениях школьной формы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>