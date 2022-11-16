ВИДЕО Странный кот

15:06, 16 ноября 2022, ПАИ

Бегающего по улицам города зайца снял пскович Михаил Прохоренко в ночь на 16 ноября. Видео он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сначала заяцбыл замечен в траве на отремонтированной улице Кузбасской Дивизии, а потом побежал вдоль дома на улице Крестки, 7 в сторону частных домов в деревне Родина.

«Странный кот. И бегает быстро...» - пошутил автор видео. Он добавил, что часто видит в тех краях различных животных, так это пригород.

Его знакомый отметил, что регулярно видит этого зайца в указанном районе. «Я его там периодически вижу. Это местный уже. Наверное, и потомство там дал», — отметил пскович.