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Лиза Матрёшка: Будем исполнять только авторскую музыку

Впервые на сцене БКЗ филармонии прозвучат авторские композиции в исполнении Лизы Матрёшки и первоклассных псковских музыкантов — Владислава Плотникова, Сергея Поторочина и Игоря Милехина.

15 декабря в 19:00 в БКЗ филармонии с «Концертом № 1» в рамках авторского проекта «Матрёшка» выступит Лиза Степанова (Матрёшка). Об этом в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала сама певица.

«Будем играть только свои авторские композиции, также в гостях у нас будет классная псковская группа Skytrust. Мы исполним свои хиты, а они — свои треки. Хотим сделать что-то красивое, хорошее и атмосферное для псковичей и гостей нашего города», — сообщает Лиза Матрёшка.

Также исполнительница пояснила, что на концерте будут только авторские композиции, никакие каверы известных хитов исполняться не будут.

«В конце весны начали кропотливо собирать свой материал, потому что нас пригласили поучаствовать в фестивале Offline в рамках Международного фестиваля воздухоплавания в Великих Луках, а потом наш авторский материал засветился в Москве в День города», — поделилась планами исполнительница.

По словам Лизы Степановой, после этого было решено собрать только авторскую музыку и дать концерт в Пскове.

 

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