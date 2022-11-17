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Общество

Названы последствия внепланового подорожания тарифов ЖКУ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будут повышены в России с 1 декабря 2022 года. На что это повлияет, рассказала аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева.

Специалист напомнила, что за год это будет второе повышение тарифов на ЖКУ. Первое произошло 1 июля и составило от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. Взамен власти пообещали не повышать тарифы на ЖКУ в течение всего 2023 года, пишет агентство «Прайм».

Необходимость повторного повышения тарифов на ЖКУ в 2022 году объясняется резким ростом издержек организаций в сфере ЖКХ. С начала года существенно подорожали стройматериалы, металлоконструкции, топливо, оборудование и комплектующие, реагенты и другие расходные материалы, необходимые для функционирования коммунального хозяйства. По ряду позиций рост цен составил от 20-30% и более.

В этих условиях организациям ЖКХ нужно как минимум обеспечить бесперебойное снабжение населения и поддержание сетей в работоспособном состоянии в зимний сезон, а как максимум — продолжить программы модернизации и строительства новых теплотрасс, водопроводов и прочей инфраструктуры.

Для граждан с низким уровнем доходов остается возможность оформить субсидию на оплату ЖКУ. Чтобы претендовать на субсидию, семья должна тратить на оплату коммунальных услуг от 10% до 22% своих общих доходов в зависимости от региона.

«Учитывая, что в реальном выражении доходы населения снижаются, доля расходов на оплату коммунальных услуг будет расти в ущерб другим статьям расходов. В итоге мы получим дополнительное ограничение для потребительского спроса, который мог бы поддержать экономический рост в стране», — подчеркнула Елена Киселева.

Напомним, что тарифы на ЖКУ в Псковской области с 1 декабря вырастут на 9%.

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