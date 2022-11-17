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Культура

Михаил Ведерников открыл всероссийский форум учителей музыки в Пскове

Более 300 педагогов собралось на Всероссийском форуме учителей музыки «Музыка – универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» в Пскове. Об этом сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников 17 ноября на открытии форума, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил, что Псковский Кром и Пушкинские Горы известны на всю страну, но также регион прославили талантливые композиторы и музыканты. Михаил Ведерников подчеркнул, что настоящей жемчужиной Пскова является народная исполнительница из Усвят Ольга Сергеева. 

«Мы бережно храним это наследие. Музыка даёт возможность понимать историю своей страны, дух времени и развивает чувство прекрасного. Такое мероприятие проводится впервые, и оно стало возможным при поддержке Министерства просвещения. Отдельная благодарность идейному вдохновителю форума – владыке Тихону», – сказал губернатор.

Он выразил надежду, что Псковская земля вдохновит участников форума на новые творческие идеи и они смогут обсудить общие проекты.

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