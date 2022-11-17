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Культура

О важности музыки и физкультуры для развития ребенка заявил Кравцов

О важности таких школьных предметов, как музыка и физкультура, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии Всероссийского форума учителей музыки «Музыка — универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» в Пскове.  

«Мы незаслуженно редко говорим о таких предметах, как музыка, физкультура. А они крайне важны, без них не может быть полноценного развития ребёнка. Спасибо, коллеги», - сказал он.

Продолжая выступление, Сергей Кравцов обратил внимание, что впервые среди российских школ проводится хоровой конкурс, и уже сегодня в нём участвуют десять тысяч учебных заведений. Министр отметил, что финал конкурса пройдёт в марте 2023 года во всероссийском детском центре «Орлёнок». Он также добавил, что конкурс станет ежегодным. 

Сергей Кравцов подчеркнул, что губернатор Псковской области и его команда при активном участии митрополита Псковского и Порховского Тихона делают очень много для развития образования и поддержания российских традиций. «Псковская область - колыбель русской истории, культуры. Здесь расположен Псково-Печерский монастырь, и мы можем прикоснуться к этому культурному наследию», - продолжил глава министерства. 

Он напомнил, что на прошлой неделе президент утвердил основы государственной политики по укреплению традиционных нравственных ценностей. «Это патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, единство народов России».

Напомним, что Всероссийский форум учителей музыки «Музыка — универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» проходит в Пскове с 16 по 18 ноября.

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