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Общество

Островичей просят помочь решить судьбу бывшего Дома офицеров

Жителей Островского района просят высказать свое мнение по поводу судьбы полуразрушенного здания бывшего Дома офицеров, которое находится на территории Острова-2. В своё время оно являлось объектом притяжения жителей не только военного городка, но и всего Острова, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Фото: пресс-служба районной администрации.

«В настоящее время не принято решения о дальнейшем назначении и использовании этого здания. Рассмотрено множество вариантов его использования, однако, принимая во внимание невозможность проведения капитального ремонта за счёт существующих программ, вопрос о его дальнейшем использовании остался открытым», — говорится в сообщении.

Вместе с тем благодаря поддержке губернатора региона и правительства Псковской области на территории бывшего стадиона в Острове-2 начата реализация проекта по строительству нового Дома культуры. В нём организуют творческие кружки и секции для детей различного возраста.

Фото: пресс-служба районной администрации.

«Органам местного самоуправления принципиально важно знать мнение жителей Острова о предположительном использовании здания Дома офицеров, как знакового, исторически памятного объекта инфраструктуры микрорайона. Просим высказать ваше мнение о дальнейшей судьбе здания Дома офицеров», — отметили в пресс-службе администрации.

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