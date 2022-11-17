ВИДЕО Волонтеры в Стругах Красных вяжут одежду для новорожденных

14:11, 17 ноября 2022, ПАИ

Сегодня Международный день недоношенных детей. В нашем регионе каждый год раньше срока рождается около 300 малышей. В Псковском перинатальном центре есть целое отделение, куда попадают такие младенцы, возможности медучреждения позволяют успешно выхаживать новорожденных с экстремально малым весом – вплоть до 500 граммов.

Комфортные условия для детей в центре помогают создавать волонтеры, которые вяжут крошечную одежду, обладающую почти чудодейственными свойствами.