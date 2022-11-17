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Общество

Николай Красиков рассказал, как волонтёры помогают выхаживать недоношенных детей

Вязаные вещи стимулируют кровообращение новорождённых - лёгкое покалывание шерстяных ниток заставляет малышей активнее двигаться, сообщил главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков. Так он объяснил важность труда волонтеров, которые вяжут одежду для детей, в том числе и недоношенных.

В Псковском перинатальном центре появляется на свет около 250 недоношенных младенцев в год. Возможности медучреждения позволяют выхаживать малышей весом от 500 граммов.

«Вязаные вещи, сделанные руками волонтёров, создают оптимальные температурные условия для ребенка, чтобы он мог не тратить силы организма на обогрев. Ну и, конечно, определенная хорошая аура тоже играет роль», - сказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Юрий Гром.

Шапочки, носочки, маленькие пледы и игрушки-спиральки вяжут 25 участниц клуба «Петельки доброты» - несколько человек в Пскове, Стругах Красных, Великих Луках, Идрице. Например, из 100-граммового мотка пряжи можно сделать 10 пар носочков для малышей. «Носки мы проверяем с помощью нашего большого пальца. Носочек не должен быть слишком свободным или слишком давящим», - пояснила участница клуба.

Нитками «Петельки доброты» снабжает магазин «Рукоделие», благотворительный сбор делает один из псковских детсадов. Новую партию вязаных вещей волонтёры приносят в перинатальный центр несколько раз в год. Эти вещи почти не изнашиваются, поэтому скопилась существенная коллекция, которой хватит на всех малышей.

Николай Красиков

«Все мы, весь наш коллектив очень неравнодушно относимся к работе. Нам приятно, что есть люди, которые солидарны с нами и неравнодушно относятся к новорожденным, особенно когда они рождаются с патологией, и стараются делать пребывание малышей в перинатальном центре максимально комфортным. Это благородное дело. Наша общая миссия - сохранение здоровья детей», - подчеркнул Николай Красиков.

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