Жители деревни отремонтировали дорогу в Печорском районе
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Деревенька» привело в порядок дорогу к деревне Замогилье Печорского района. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
«Беда была в том, что дорога к деревне очень плохая, что называется, ни проехать ни пройти. Вот и возникла идея при создании ТОС создать проект благоустройства дороги», — рассказала председатель ТОС «Деревенька» Таисия Валова. Проект назвали «Дорога в историю».
Напомним, что приём заявок на участие в конкурсе на реализацию проектов ТОС продлён в Пскове до 18 ноября.
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