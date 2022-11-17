Жители деревни отремонтировали дорогу в Печорском районе

19:32, 17 ноября 2022, ПАИ

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Деревенька» привело в порядок дорогу к деревне Замогилье Печорского района. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«Беда была в том, что дорога к деревне очень плохая, что называется, ни проехать ни пройти. Вот и возникла идея при создании ТОС создать проект благоустройства дороги», — рассказала председатель ТОС «Деревенька» Таисия Валова. Проект назвали «Дорога в историю».

Напомним, что приём заявок на участие в конкурсе на реализацию проектов ТОС продлён в Пскове до 18 ноября.