Акцию в честь Дня недоношенных детей поддержал перинатальный центр в Пскове

20:00, 17 ноября 2022, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр присоединился к акции, приуроченной к Всемирному дню недоношенных детей. Традиционно вечером 17 ноября в российских городах включают фиолетовую подсветку в знак поддержки семей, в которых дети родились раньше срока.

Более 200 стран поддерживают этот день, также и многие субъекты Российской Федерации подключаются к акции. Псковская область не стала исключением.

Почему это важно, рассказал руководитель Псковского перинатального центра Николай Красиков.

«Недоношенные дети требуют особого внимания, сплочённой работы большого количества специалистов. Такие дети выхаживаются в перинатальном центре за месяц-полтора», — объясняет главврач центра.

Внимания специалистов требуют дети, рождённые раньше срока.

«Акция даёт возможность обратить внимания общества на то, чем мы занимаемся. Это большой труд большого коллектива», — заявил Николай Красиков

Также руководитель центра отметил возможность привлечения общества к волонтёрской и благотворительной помощи детям и семьям с такими детьми.

Подсветка Псковского клинического перинатального центра будет гореть всю ночь с 17 на 18 ноября.