Детей весом от 500 граммов выхаживают в Псковском перинатальном центре

21:40, 17 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области частота преждевременных родов и рождения недоношенных детей значительно выше, чем в Российской Федерации, сообщает руководитель Псковского клинического перинатального центра.

«Мы гордимся, что благодаря строительству и введению в эксплуатацию центра нам удалась аккумулировать рождение почти всех недоношенных в перинатальном центре. Именно здесь мы можем оказать им квалифицированную помощь», — заявил Николай Красиков.

В перинатальном центре есть возможность помочь детям, рождённым на сроке 22 недель и весом всего лишь 500 граммов.

Напомним, что сегодня отмечается Всемирный день недоношенных детей. Всю ночь в связи с этим будет работать фиолетовая подсветка Псковского перинатального центра.