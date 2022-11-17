Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детей весом от 500 граммов выхаживают в Псковском перинатальном центре

В Псковской области частота преждевременных родов и рождения недоношенных детей значительно выше, чем в Российской Федерации, сообщает руководитель Псковского клинического перинатального центра.

«Мы гордимся, что благодаря строительству и введению в эксплуатацию центра нам удалась аккумулировать рождение почти всех недоношенных в перинатальном центре. Именно здесь мы можем оказать им квалифицированную помощь», — заявил Николай Красиков.

В перинатальном центре есть возможность помочь детям, рождённым на сроке 22 недель и весом всего лишь 500 граммов.

Напомним, что сегодня отмечается Всемирный день недоношенных детей. Всю ночь в связи с этим будет работать фиолетовая подсветка Псковского перинатального центра

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 ноября 2022

Ворон Марк проводит экскурсии для детей

17 ноября 2022

Министр просвещения вручил благодарственное письмо учителю музыки

17 ноября 2022

Возле пешеходных переходов в Великих Луках высаживают клёны

17 ноября 2022

Детей весом от 500 граммов выхаживают в Псковском перинатальном центре
17 ноября 2022

Волейболистки из Идрицы стали призёрами областных соревнований
17 ноября 2022

Вопросы о качестве плитки в переходах задают великолучане
17 ноября 2022

Псковских добровольцев, контрактников и мобилизованных уравняли в соцпривилегиях
17 ноября 2022

Акцию в честь Дня недоношенных детей поддержал перинатальный центр в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...