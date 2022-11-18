Подкармливать неулетевшего аиста посоветовали эксперты
Неулетевший аист каждый вечер возвращает в своё гнездо, сообщает жительница Псковской области Вера Гуменюк.
«Аист только что прилетел с «работы», утром рано улетает на наши местные поля и вечером возвращается в свой мокрый холодный дом», — гласит сообщение женщины.
На её обращение отреагировали активисты «Дома белого аиста» и разъяснили, что сотрудники комитета по природным ресурсам уже выезжали на место, где обитает аист.
«Его не поймать, он не подпускает к себе. Прикармливайте куриными головами и рыбой и заманивайте в закрытое помещение. Других вариантов нет», — пояснила Марина Сиденко, создательница организации помощи аистам.
Отметим, что «Дом белого аиста» нашёл двум парам аистов новое место жительства — теперь они отправятся в Псково-Печерский монастырь.