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Происшествия

Пропавшую 35-летнюю женщину разыскивают в Пскове

35-летнюю женщину разыскивают сразу в нескольких городах России, в том числе и в Пскове. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Ее местонахождение неизвестно с 10 ноября 2022 года. Предположительно, пропавшая может находиться в Краснознаменске, Москве или Пскове.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней женщины Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра ВоробьёваЕвгения Корнеева.

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