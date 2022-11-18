Пропавшую 35-летнюю женщину разыскивают в Пскове

08:05, 18 ноября 2022, ПАИ

35-летнюю женщину разыскивают сразу в нескольких городах России, в том числе и в Пскове. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Ее местонахождение неизвестно с 10 ноября 2022 года. Предположительно, пропавшая может находиться в Краснознаменске, Москве или Пскове.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней женщины Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва, Евгения Корнеева.