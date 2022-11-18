Порядка 60 экспертов обсуждают сохранение памятников на конференции в Пскове

10:29, 18 ноября 2022, ПАИ

Порядка 60 человек принимают участие в VIII научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». Об этом сообщил директор ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Алексей Калиненко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что данная конференция в Псковской области проводится ежегодно, и каждый год она становится всё масштабнее. «Для нас это знак, что мы развиваемся и наша сфера деятельности не заброшена, а растёт вместе с нам. Улучшения происходят на глазах, это всё интересно людям, важно для них», — подчеркнул Алексей Калиненко.

По его словам, благодаря положительной тенденции для обмена опытом в Псковскую область приезжают в том числе представители других регионов. «В этом году мы ожидаем до 60 участников. В основном представлен Север-Запад, также будет и Москва», — рассказал он.

На конференции специалисты будут обсуждать вопросы сохранения памятников, их изучение, популяризацию и т. п. Напомним, сегодня в Пскове стартовала VIII Научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». В ее работе примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, которые занимаются вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.