Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Порядка 60 экспертов обсуждают сохранение памятников на конференции в Пскове

Порядка 60 человек принимают участие в VIII научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». Об этом сообщил директор ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Алексей Калиненко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что данная конференция в Псковской области проводится ежегодно, и каждый год она становится всё масштабнее. «Для нас это знак, что мы развиваемся и наша сфера деятельности не заброшена, а растёт вместе с нам. Улучшения происходят на глазах, это всё интересно людям, важно для них», — подчеркнул Алексей Калиненко.

По его словам, благодаря положительной тенденции для обмена опытом в Псковскую область приезжают в том числе представители других регионов. «В этом году мы ожидаем до 60 участников. В основном представлен Север-Запад, также будет и Москва», — рассказал он.

На конференции специалисты будут обсуждать вопросы сохранения памятников, их изучение, популяризацию и т. п. Напомним, сегодня в Пскове стартовала VIII Научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». В ее работе примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, которые занимаются вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 ноября 2022

Порядка 60 экспертов обсуждают сохранение памятников на конференции в Пскове
18 ноября 2022

Фестиваль гусельной музыки в Красногородском районе выдвинут на «Народное признание»
18 ноября 2022

Великолукский медицинский колледж вошел в топ лучших

17 ноября 2022

Участники шоу «Повара на колёсах» прибыли в Псков
17 ноября 2022

Ворон Марк проводит экскурсии для детей

17 ноября 2022

Министр просвещения вручил благодарственное письмо учителю музыки

17 ноября 2022

Школа искусств проводит концерты для школьников в Себеже
17 ноября 2022

Псковские школы предложили оснащать музыкальными инструментами в рамках капремонта

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...