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Ректор ПсковГУ снялась в известной телепередаче

Фото: сайт ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в съемках передачи «Умницы и умники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Руководитель вуза вошла в состав ареопага известной телеолимпиады. Выпуск с её участием выйдет на Первом канале в субботу, 19 ноября, в 9:00.

«Умницы и умники» - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. Участники борются за право стать абитуриентами Московского государственного института международных отношений. Автор и бессменный ведущий программы – профессор университета МГИМО, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, заслуженный работник культуры РФ, писатель Юрий Вяземский.

Ранее сообщалось, что участие в программе «Умницы и умники» приняла и учащаяся островской гимназии.

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