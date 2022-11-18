Ректор ПсковГУ снялась в известной телепередаче

14:42, 18 ноября 2022, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в съемках передачи «Умницы и умники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Руководитель вуза вошла в состав ареопага известной телеолимпиады. Выпуск с её участием выйдет на Первом канале в субботу, 19 ноября, в 9:00.

«Умницы и умники» - интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. Участники борются за право стать абитуриентами Московского государственного института международных отношений. Автор и бессменный ведущий программы – профессор университета МГИМО, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, заслуженный работник культуры РФ, писатель Юрий Вяземский.

Ранее сообщалось, что участие в программе «Умницы и умники» приняла и учащаяся островской гимназии.