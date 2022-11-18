Подготовлен проект художественного освещения памятника патриарху Тихону

13:38, 18 ноября 2022, ПАИ

Подготовлен проект архитектурно-художественного освещения строящегося памятника святителю Тихону, пишет газета «Пламя» Куньинского района.

Известный бизнесмен и благотворитель, президент и основатель международной группы компаний «Световые технологии» Дмитрий Налогин поделился презентацией проекта архитектурно-художественного освещения памятника Патриарху Московскому и всея Руси Тихону, день памяти которого отмечается сегодня (дата приурочена ко дню избрания святителя Тихона на Всероссийский Патриарший престол – 5/18 ноября).

Напомним, Дмитрий Налогин принял решение финансировать строительство монумента, проект которого разработан по инициативе Великолукской епархии и который уже возводится на перекрестке улицы Дзержинского и автотрассы М9 «Балтия» в Кунье.

Петербургская компания INTILED, входящая в состав ГК «Световые технологии», разработала проект художественной подсветки монумента (дизайнер – Ульяна Виноградова, победитель многих профессиональных конкурсов, за плечами которой более 100 реализованных проектов).

Напомним, на счету этой компании освещение Лахта Центра и Газпром Арены в Санкт-Петербурге, Поганкиных палат в Пскове и многое другое.

Мемориальный комплекс также будет включать в себя дорожку с зелеными насаждениями и лестницами и парковку.

Главная концепция предлагаемого освещения – создать привлекательный, безопасный, высокохудожественный вечерне-ночной облик монумента, олицетворяющий святость и чистоту.

Проект предусматривает монтаж более 30 различных световых приборов, включая подсветку монумента, растений, ступенек двух лестниц.