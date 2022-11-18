Чувство эстетики будут развивать у детей в музее-заповеднике «Михайловское»

18:18, 18 ноября 2022, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящее воскресенье, 20 ноября, вновь начнёт работу студия эстетического развития детей. В двух её группах будут заниматься старшие дошкольники и младшие школьники от шести до десяти лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Необходимо напомнить, что этот успешный, пользующийся большой популярностью у пушкиногорцев проект стартовал в музее в ноябре 2017 года. В программу, разработанную специалистами отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника, входит обучение детей этикету; кроме того малышей знакомят с азами изобразительного искусства, рассказывают о театре, учат вальсировать. Детям непременно рассказывают о быте пушкинского времени — о дворянской и крестьянской культуре, причём в сравнении с нынешним городским и деревенским укладом. Каждое занятие предполагает и некую практическую — творческую — часть.

«Из сезона в сезон программа занятий дорабатывается, — рассказала курирующий проект методист Пушкинского заповедника Татьяна Трофимова. — В этом году мы также включили в неё много новых тем. Например, «Юный археолог» — это разговор о том, как и, главное, зачем люди проводят раскопки и изучают прошлое. Или «Дорога ложка к обеду» — об истории столовых приборов».

Тема первого урока в студии — «Бабушкин сундук». Речь пойдёт о предметах, назначение которых уже не всегда понятно современным людям и которые порой можно увидеть только в музее.