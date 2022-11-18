Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чувство эстетики будут развивать у детей в музее-заповеднике «Михайловское»

Фото: пресс-служба музея-заповедника

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящее воскресенье, 20 ноября, вновь начнёт работу студия эстетического развития детей. В двух её группах будут заниматься старшие дошкольники и младшие школьники от шести до десяти лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Необходимо напомнить, что этот успешный, пользующийся большой популярностью у пушкиногорцев проект стартовал в музее в ноябре 2017 года. В программу, разработанную специалистами отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника, входит обучение детей этикету; кроме того малышей знакомят с азами изобразительного искусства, рассказывают о театре, учат вальсировать. Детям непременно рассказывают о быте пушкинского времени — о дворянской и крестьянской культуре, причём в сравнении с нынешним городским и деревенским укладом. Каждое занятие предполагает и некую практическую — творческую — часть. 

«Из сезона в сезон программа занятий дорабатывается, — рассказала курирующий проект методист Пушкинского заповедника Татьяна Трофимова. — В этом году мы также включили в неё много новых тем. Например, «Юный археолог» — это разговор о том, как и, главное, зачем люди проводят раскопки и изучают прошлое. Или «Дорога ложка к обеду» — об истории столовых приборов». 

Тема первого урока в студии — «Бабушкин сундук». Речь пойдёт о предметах, назначение которых уже не всегда понятно современным людям и которые порой можно увидеть только в музее.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 ноября 2022

Студенты ПсковГУ провели экскурсии на фестивале анимации и литературы «Пушкин и…»
18 ноября 2022

Специалист по бизнес-планированию претендует на «Народное признание»
18 ноября 2022

СК возбудил уголовное дело по факту расстрела российских военнослужащих

18 ноября 2022

Чувство эстетики будут развивать у детей в музее-заповеднике «Михайловское»
18 ноября 2022

89-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
18 ноября 2022

ВИДЕО Новый проект «Zа жизнь» представит «Первый Псковский»
18 ноября 2022

Очереди у шиномонтажей образовались из-за снега в Пскове

18 ноября 2022

Все равны, лучше хором и бесхозная ракета – 89-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...