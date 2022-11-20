«Повара на колёсах» заняли позицию для завтрашнего шоу

23:35, 19 ноября 2022, ПАИ

Финальную позицию для завтрашнего шоу занял фудтрак «Повара на колёсах». Фургон припарковался возле театра драмы имени А. С. Пушкина.

В воскресенье в Пскове будет проходить завершающий день путешествия участников шоу.

В 11:00 повара начнут угощать своими творениями. Готовить угощения будут на основе впечатлений, вдохновившись всем тем, что увидели и попробовали за все эти дни в Псковской области.

Напомним, что участники шоу посетили Изборскую страусиную ферму, Мальскую долину и отведали кухню гостиничного комплекса «Двор Подзноева».