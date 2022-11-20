Утечка в завеличенской котельной будет устранена в ближайшее время

13:02, 20 ноября 2022, ПАИ

Псковские тепловые сети продолжают устранять аварию на теплотрассе в районе улицы Коммунальной, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале. Для ликвидации утечки потребуется ещё около двух часов. По завершении работ начнётся подача тепла.

Также глава города сообщил, что на улицах Пскова продолжается уборка последствий ночного снегопада. Сейчас в снегоочистных работах задействовано 20 единиц техники.

Ранее сообщалось о крупной утечке, которая произошла в котельной в Завеличенском районе Пскова. Из-за аварии несколько домов осталось без тепла.