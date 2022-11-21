До -7 градусов и снег прогнозируют сегодня в Псковской области

09:07, 21 ноября 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода, днём местами, ночью в большинстве районов небольшой снег ожидаются в Псковской области 21 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Температура днём составит от -2 до -7 градусов, ночью от -4 до -9 градусов. Буть дуть ветер восточных направлений, умеренный.

В Пскове пройдёт небольшой снег, температура днём бует от -4 до -6 градусов, а ночью - от -5 до -7 градусов. В Великих Луках днём также пройдёт небольшой снег, при этом температура составит от -3 до -5 градусов, ночью - от -4 до -6 градусов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе России будет доминировать антициклон.