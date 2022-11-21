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Общество

Кондитер поделился, как накануне Нового года испёк более 90 тортов

О приготовлении 93 тортов «Наполеон» за четыре дня до Нового года рассказал основатель сети псковских кондитерских Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«Когда я был студентом иняза, был домашним кондитером и одновременно заведовал несколькими кафе. Дома я делал «Наполеон», 93 «Наполеона» за четыре дня до Нового года. Это был рекорд и история про то, что нужно всё организовать. Я тогда учился в институте, мне было в районе 20 лет, но я всё равно всё организовал. У меня был товарищ, которого я научил, и мы вместе в обычной духовке пекли коржи. Каждый торт состоит из 15-16 коржей. Ещё нужно было варить сгущёнку, а для этого торта мы брали её только одного вида. Но в рамках производства всё это реально. Просто у нас двоих было желание, мы хотели заработать на Новый год. И в итоге мы всё успели и раздали. Все были довольны», — вспомнил Михаил Пасько.

Ранее он также поделился историей успеха и отметил, что предпринимательство не может не напрягать.

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