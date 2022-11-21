Реанимация в инфекционной больнице всегда занята - Анастасия Повторейко

12:43, 21 ноября 2022, ПАИ

Реанимация - и детская, и взрослая - в Псковской инфекционной больнице всегда занята, рассказала главврач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире «Псковского телеграма Online».

«На данный момент из 197 пациентов 52 - дети. Они лежат с разными вирусными инфекциями, в том числе осложнёнными. Реанимация в нашем стационаре, к сожалению, занята всегда: как взрослая, так и детская. Дети болеют тяжело, с серьёзными осложнениями. Есть как дыхательная недостаточность, так и иные проблемы. Однозначно дети также находятся в группе риска, поэтому нужно успеть в этот золотой период привиться», - подчеркнула специалист.

Ранее Анастасия Повторейко рассказала, как сама болела гриппом и ковидом одновременно.