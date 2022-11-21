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Общество

Стало известно, когда Псков украсят к Новому году

Псков украсят к Новому году до 21 декабря 2022 года. Такая информация размещена на сайте госзакупок. 

МКУ Пскова «Специализированная служба» ищет подрядчика для выполнения работ по монтажу новогодней иллюминации на территории Пскова в 2022 году и ее демонтажу в 2023-м. Монтаж новогодней иллюминации подрядчик должен будет завершить не позднее, чем 21 декабря 2022 года. Демонтаж – до 29 января 2023 года.

Подрядчик должен будет установить главную новогоднюю ель на Октябрьской площади, ёлку в Детском парке, установить в парках и на улицах Пскова новогодние инсталляции, украшавшие город в 2021-2022 году, и подключить гирлянды.

Так, псковичи вновь увидят светодиодную карету, светящиеся «арки», фигуры оленей, светящийся подарок на улице Пушкина и т. д.

Перед подключением гирлянд на деревьях, подрядчик должен будет обрезать ветки и вывезти образовавшийся после их обработки мусор.

Кроме того, необходимо будет каждый день осматривать новогоднюю иллюминации и в случае поломки ремонтировать сломавшийся объект в течение суток с момента выявления повреждения, за счет средств подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 999 тыс. 749 рублей. Проведение аукциона в электронной форме запланировано до 29 ноября 2022 года.

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