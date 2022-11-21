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Общество

Россияне ждут «раздела» подлокотников в самолёте после допуска к столу «верхних» пассажиров поезда

На узаконивание прав людей с верхних полок есть сидя у стола на нижних позитивно отреагировали пассажиры российских поездов. Теперь они ждут норму о «разделе» подлокотников в самолётах, следует из комментариев.

Минтранс России утвердил изменения, по которым пассажиры верхних полок российских поездов с осени следующего года получат законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина. В пресс-службе министерства РИА Новости поясняли, что данный пункт внесли в правила в связи с многочисленными жалобами пассажиров. Агентство опросило нескольких пассажиров поездов, как они относятся к новшеству.

«Хорошо, что наконец разрешилась эта вечная проблема и люди с верхних полок получат законное право сидеть во время еды на нижних, чтобы не было разногласий и конфликтов. Ждём закона о подлокотниках среднего кресла в самолёте», — рассказала Карина. Она пояснила, что в самолётах между незнакомыми пассажирами порой возникают ситуации, когда попутчики не могут поделить подлокотники соседних кресел.

Другая пользовательница поездов, Елена, сообщила о случаях, когда она, проезжая на верхней полке, встречала неприветливых попутчиков с нижней. «Лежат всю дорогу, и тебе надо как-то объяснять, что хорошо бы освободить место, чтобы другой человек поел. Это неприятно», — отметила она.

Поэтому пассажирка изменение правил перевозок приветствует. «Меня радует, что с 2023 года можно законно садиться и спокойно есть. В целом я и раньше так делала и не в курсе была, что у меня не было такого права», — поделилась она.

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